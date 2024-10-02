Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:25

Владелец «Миннесоты» назвал Капризова центром построения новой команды

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Лейпольд заявил, что российский нападающий Кирилл Капризов станет центром построения новой команды.

«Наша главная цель — продлить контракт с Капризовым. Ждем следующего 1 июля, как Рождества. Мы понимаем, что он хочет побеждать, и нам нужно постараться доказать ему, что мы хотим того же. Мы привыкли добиваться успеха и хотим вернуть времена побед. «Миннесота» должна постоянно быть в плей-офф, и путь к этому начнется с Кирилла. Он должен стать источником нашего будущего успеха.

Хочу подчеркнуть, что никто не предложит ему больше денег, чем мы. Все, что нам нужно — это убедить Капризова, что мы искренне хотим добиться успеха вместе с ним», — цитирует Лейпольда The Athletic.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, он был выбран клубом на драфте-2015. Контракт 27-летнего форварда с «дикарями» рассчитан до 2026 года.

 
Кирилл Капризов. Капризов разрывает соперников в предсезонных матчах. Но так ли будет в чемпионате?

 

Источник: The Athletic
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
«Пари НН» проиграл ЦСКА и лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России
«Локомотив» победил «Оренбург» в Кубке благодаря дублю Пиняева
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
4.10 20:00
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости