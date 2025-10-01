Владелец «Миннесоты» Леопольд: «Капризов приводит людей на арену, он заслужил этот контракт»
Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Леопольд прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Кириллом Капризовым.
«Кирилл никогда не поднимал вопрос о деньгах. Это всегда был вопрос агента. Мы были уверены, что заключим сделку, и что 17 — это будет то самое число. Он доволен и хочет быть здесь. Мы довольны и хотим, чтобы он играл здесь. Это выгодно всем. Кирилл этого заслуживает. Он приводит людей на арену. Без сомнения, для будущего нашей франшизы это важный день», — цитирует Леопольда The Athletic.
30 сентября 28-летний форвард подписал рекордное для НХЛ 8-летнее соглашение с «Уайлд» на 136 миллионов долларов со среднегодовой зарплатой 17 миллионов.
Капризов выступает за «Уайлд» с 2020 года. За пять сезонов в лиге на счету россиянина 386 (185+201) очков в 319 играх.
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -