Владелец «Миннесоты» Леопольд: «Капризов приводит людей на арену, он заслужил этот контракт»

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Леопольд прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Кириллом Капризовым.

«Кирилл никогда не поднимал вопрос о деньгах. Это всегда был вопрос агента. Мы были уверены, что заключим сделку, и что 17 — это будет то самое число. Он доволен и хочет быть здесь. Мы довольны и хотим, чтобы он играл здесь. Это выгодно всем. Кирилл этого заслуживает. Он приводит людей на арену. Без сомнения, для будущего нашей франшизы это важный день», — цитирует Леопольда The Athletic.

30 сентября 28-летний форвард подписал рекордное для НХЛ 8-летнее соглашение с «Уайлд» на 136 миллионов долларов со среднегодовой зарплатой 17 миллионов.

Капризов выступает за «Уайлд» с 2020 года. За пять сезонов в лиге на счету россиянина 386 (185+201) очков в 319 играх.