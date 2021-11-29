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Владельцы «Ливерпуля» приобрели контрольный пакет акций «Питтсбурга»

17:40
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Компания Fenway Sports Group достигла договоренности о приобретении контрольного пакета акций клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург», сообщает сайт «Пингвинов».

Fenway Sports Group также владеет футбольным клубом «Ливерпуль» и бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс».

С 1999 года владельцами «Питтсбурга» являются Рон Беркл и Марио Лемье. Они продолжат участвовать в жизни клуба.

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Иван Шитик все материалы автора
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