«Владельцы клубов НХЛ против Олимпиады». Ротенберг сомневается в повышении шансов на участие энхаэловцев в Играх

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о Шведских играх и участии НХЛ в Олимпиаде в Пекине.

— Многие игроки, которые хорошо выглядят в КХЛ — теряются в сборной.

— Хоккей прогрессирует с каждым днем: становится динамичней, интересней, импульсивней. Меня это не удивляет. Работа, которую мы проводим, помогает таким игрокам, как Порядин, на больших скоростях и высоком уровне учиться демонстрировать свои лучшие качества.

— Шведские и чешские тренеры жалуются, что КХЛ не отпустила сильнейших игроков из их команд.

— Мы отпустили всех сильнейших. Эти вопросы нужно задавать не мне, а обсуждать на более высоком уровне.

— Слышали новость, что, возможно, игроков НХЛ отпустят на Олимпиаду?

— Я не знаю, откуда у вас эта информация. Если вы помните, в 2018 году были такие же переговоры. Позиция владельцев клубов НХЛ не изменилась. Они все против поездки игроков на Олимпиаду. (Михаил Зислис)