Владельцы клубов НХЛ не хотят отпускать игроков на Олимпиаду

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли после встречи с представителями Международного олимпийского комитета заявил, что впервые МОК отнесся с понимаем к вопросу участия игроков лиги в Олимпийских играх.

- Очевидно, что впервые за последнее время МОК признал некоторые из наших опасений по поводу возмещения расходов и поделился взглядом на статус коммерческих партнеров, — сказал Дэйли в интервью официальному сайту НХЛ. — Встреча прошла позитивно, но в целом владельцы приняли решение, что участие в Олимпиаде не отвечает интересам лиги.

Хотя мы также понимаем важность этого для хоккеистов. В общем, это продолжает оставаться комплексной проблемой, которую мы пытаемся решить.