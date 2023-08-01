Включайся в «Великую погоню» и раздели гонку за рекордом в компании с Александром Овечкиным
Москва — 1 августа. Компания ФОНБЕТ объявила о запуске проекта «Великая погоня», посвященного одному из самых прославленных хоккеистов в истории и своему амбассадору Александру Овечкину. Каждый желающий получит шанс посетить закрытое мероприятие 11 августа в Москве, задать ему свои вопросы и выиграть подарки.
Этой весной Александр завершил свой 18-й сезон в НХЛ, забросив 42 шайбы. Теперь на его бомбардирском счету 822 гола, что лишь на 72 меньше абсолютного рекорда НХЛ, установленного в 1999 году великим канадским хоккеистом Уэйном Гретцки.
«Великая погоня» стартует вместе с началом нового сезона Национальной хоккейной лиги. Следить за проектом ФОНБЕТ, участвовать в розыгрышах и специальных мероприятиях можно на сайте.
Александр Овечкин: «Для меня «Великая погоня» — не просто гонка за рекордом, но и важный этап в жизни. Я всегда вдохновлялся великими спортсменами, чтобы выложиться по максимуму в каждой игре и двигаться только вперед. Мне очень приятно, что компания ФОНБЕТ теперь вдохновилась моей историей и мечтой и вместе с болельщиками поддерживает меня в данном проекте. Нет ничего более важного и мотивирующего для спортсмена, чем уверенность, что, несмотря на огромное расстояние, тебя любят дома. И я счастлив, что смогу пройти этот путь и осуществить мечту вместе с теми, кто верит в меня!»
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте проекта «Великая погоня».
Количество мест ограничено.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -