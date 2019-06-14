Виталий Прохоров: "В последние годы к качествам Тарасенко присоединились отменные действия в обороне"

Экс-нападающий "Сент-Луиса" Виталий Прохоров​ отметил, что город Сент-Луис живет хоккеем. "Блюз" вчера выиграл Кубок Стэнли.

– Первая победа в Кубке Стэнли – это исторический момент, – цитируют "Известия" Прохорова. – Когда-то "Блюз" выходил в финал, но уже мало кто это помнит. И хочется порадоваться за местных жителей, которые наконец увидели триумф. Город живет хоккеем и вообще спортом – полные стадионы всегда были и на бейсболе, и на американском футболе, и на матчах НХЛ. Даже в неудачные периоды жизни клубов. В Сент-Луисе особые болельщики, как и во всей Америке. Поэтому очень рад за свой бывший клуб, а особенно за то, что существенный вклад в этот долгожданный успех внесли наши соотечественники.

О том, что Тарасенко – остроатакующий форвард с хорошим броском и пониманием игры, все знали и раньше. Но в последние годы к его качествам присоединились отменные действия в обороне. Для Владимира это большой успех. Раньше у него были проблемы с игрой в защите, и он с ними успешно боролся. Результат мы видим сейчас.

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