Виталий Прохоров: "Сегодня в НХЛ мы видим нормальный хоккей без грубости, подножек, задержек"

Экс-нападающий "Сент-Луиса" Виталий Прохоров в интервью "Известиям" отметил, что сейчас в НХЛ менее грязный хоккей, чем несколько лет назад. В этом сезоне "Блюз" впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.

– Вы часто играли против Крейга Беруби? Его характер тафгая повлиял на игру нынешнего "Сент-Луиса"?

– В наше время бойцы были в каждой команде. Сейчас такого нет, поэтому вообще не имеет смысла сравнивать нынешнюю НХЛ с лигой 1990-х. Тогда были не просто бойцы, а очень серьезные тафгаи. И правила действовали чуть-чуть другие, чем сегодня. Фактически тогда их не было. Сегодня в НХЛ мы видим нормальный хоккей без грубости, подножек, задержек, так называемых наплечников и "пиджаков" – когда тебе просто руки кладут сверху на плечи и игра не останавливается. Как она не останавливается во время откровенной грубости против хоккеистов. Сейчас за океаном удаляют за задержку, зацеп и т.д. У нас этого не было. Так что сравнивать с временами 25-летней давности не стоит. Не скажу, что сейчас хоккей стал легче. Но он менее грязный, чем тогда.

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