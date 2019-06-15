Виталий Прохоров: "НХЛ тем и удивительна, что команда может провалить часть сезона, а потом выиграть Кубок Стэнли"

Экс-нападающий "Сент-Луиса" Виталий Прохоров в интервью "Известиям" признался, что триумф его бывшей команды в Кубке Стэнли не удивил его. "Блюз" в этом сезоне впервые в истории стал чемпионом.

– Удивились тому, как "Сент-Луис" после Нового года поднялся с последнего места в "регулярке" и стал триумфатором плей-офф?

– Вся современная система НХЛ тем и удивительна, что любая команда может провалить значительную часть сезона, а потом выиграть Кубок Стэнли. Мы совсем недавно это видели на примере "Питтсбурга". Они в декабре сменили главного тренера, поднялись из нижней части турнирной таблицы регулярного чемпионата и выиграли плей-офф. На этом фоне и триумф "Сент-Луиса" неудивителен, когда еле выкарабкивается, а потом собирается и всех побеждает. Может быть, другие просто так низко не находились посреди победного сезона. Но неожиданный подъем вплоть до выигрыша Кубка Стэнли случался. И это здорово! Соревнования становятся непредсказуемыми.

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