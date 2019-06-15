Виталий Прохоров: "Барбашев совершенно беззаветно отдается хоккею"

Экс-нападающий "Сент-Луиса" Виталий Прохоров в интервью "Известиям" оценил игру российских нападающих "Блюз" Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева​. "Блюз" в этом сезоне впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

– Что скажете об игре Тарасенко в этом сезоне?

– Раньше я видел у Тарасенко определенные проблемы с игрой в обороне. Но он значительно прогрессировал в этом компоненте, и сейчас превратился в хоккеиста с универсальными качествами, о котором мечтает любая команда НХЛ. А атакующие навыки Владимира были хорошо известны и раньше. В результате он сумел всё это соединить в себе и теперь заслуженно пожинает плоды в виде победы в Кубке Стэнли, которая дается далеко не каждому.

– А как вам Барбашев?

– Он совершенно беззаветно отдается хоккею. Отлично играл в четвертом звене, оказывал давление на соперника, совершал силовые приемы, бился. Но и о голах с передачами не забывал. Такие мастеровитые парни, как Барбашев, всегда играют существенную роль в успехах своей команды.

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