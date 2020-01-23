Нападающий «Хартфорда» Виталий Кравцов рассказал о своем стремлении проявить себя в составе фарм-клуба «Рейнджерс».

В мае 2019 года 20-летний россиянин подписал контракт новичка с «Рейнджерс», но не попал в заявку команды на сезон. После 5 встреч в составе «Хартфорда» в АХЛ форвард вернулся в Россию — провел 11 игр за «Трактор» и 3 матча за «Челмет» в ВХЛ, однако в середине декабря вновь приехал в Америку.

— Нет смысла говорить о моем отъезде в ВХЛ, сейчас я здесь, в «Хартфорде», и пытаюсь выполнять все, что от меня требуют, — приводит lohud.com слова Кравцова. — Я пытаюсь сделать самый большой шаг в карьере. Моя мечта — играть в НХЛ, я сделаю все для того, чтобы она сбылась. Члены тренерского штаба и одноклубники — хорошие люди, они помогают мне стать лучше. Надеюсь, они тоже считают меня хорошим парнем.

В сезоне-2019/20 Кравцов провел 19 матчей за «Хартфорд», в его активе 4 заброшенных шайбы и 2 результативные передачи.