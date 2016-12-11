11:30 11 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Винсент Трочек: "Голы Баркова перестали быть неожиданностью"

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Нападающий "Флориды" Винсент Трочек остался доволен игрой партнера по атаке Александра Баркова в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Ванкувером" (4:2). Барков отметился голом и результативной передачей, набрав девять очков в девяти последних играх.

– Он был одним из наших лучших игроков сразу после появления в команде, – цитирует официальный сайт НХЛ Трочека. – Даже в начале года, когда он не забивал в каждом матче, Барков играл очень здорово. Он всегда вносит свой вклад в игру команды. А теперь его голы перестали быть неожиданностью.

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