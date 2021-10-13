«Виннипег» заключил контракт с Евгением Свечниковым

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Евгений Свечников подписал полноценный контракт с «Виннипегом». Соглашение рассчитано на год, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

24-летний россиянин подписал минимальный контракт на 750 тысяч долларов.

Последним клубом хоккеиста был «Детройт». В прошлом сезоне он провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ за команду и набрал 8 (3+5) очков.

Также в его активе 4 матча и 2 (1+1) очка за фарм-клуб в АХЛ.