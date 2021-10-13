«Виннипег» заключил контракт с Евгением Свечниковым
«Виннипег» заключил контракт с Евгением Свечниковым на один год
16:00
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Евгений Свечников подписал полноценный контракт с «Виннипегом». Соглашение рассчитано на год, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.
24-летний россиянин подписал минимальный контракт на 750 тысяч долларов.
Последним клубом хоккеиста был «Детройт». В прошлом сезоне он провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ за команду и набрал 8 (3+5) очков.
Также в его активе 4 матча и 2 (1+1) очка за фарм-клуб в АХЛ.
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