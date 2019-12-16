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«Виннипег» забросил 7 шайб «Филадельфии», Проворов сделал передачу

03:41
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«Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» — 7:3. По 3 (1+2) очка в составе канадской команды набрали Блэйк Уилер и Марк Шайфли.

На счету российского защитника «летчиков» Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «-1», 4 броска в створ, 2 силовых приема и 2 блок-шота за 22.42 на льду. У Михаила Воробьева «-1» и 2 броска за 13.19.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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