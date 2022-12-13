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13 декабря, 22:03

«Виннипег» забрал с драфта отказов нападающего «Сиэтла» Кулмана

Иван Шитик
Корреспондент
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«Виннипег» забрал с драфта отказов нападающего «Сиэтла» Карсона Кулмана, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набрал 3 (1+2) очка в 14 матчах регулярного чемпионата.

Накануне «Сиэтл» сам забрал с драфта отказов нападающего «Нэшвилла» Эли Толванена.

После этого клуб сразу отправил Кулмана на уэйвер, чтобы освободить место в составе для новичка.

ХК Виннипег Джетс
ХК Сиэтл Кракен
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4 Рейнджерс 30 15 15 35
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