«Виннипег» забрал с драфта отказов нападающего «Сиэтла» Кулмана

«Виннипег» забрал с драфта отказов нападающего «Сиэтла» Карсона Кулмана, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набрал 3 (1+2) очка в 14 матчах регулярного чемпионата.

Накануне «Сиэтл» сам забрал с драфта отказов нападающего «Нэшвилла» Эли Толванена.

После этого клуб сразу отправил Кулмана на уэйвер, чтобы освободить место в составе для новичка.