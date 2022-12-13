«Виннипег» забрал с драфта отказов нападающего «Сиэтла» Кулмана
«Виннипег» забрал с драфта отказов нападающего «Сиэтла» Карсона Кулмана, сообщает журналист Эллиотт Фридман.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард набрал 3 (1+2) очка в 14 матчах регулярного чемпионата.
Накануне «Сиэтл» сам забрал с драфта отказов нападающего «Нэшвилла» Эли Толванена.
После этого клуб сразу отправил Кулмана на уэйвер, чтобы освободить место в составе для новичка.
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|28
|21
|7
|44
|2
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|15
|12
|36
|4
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|5
|Айлендерс
|29
|17
|12
|34
|6
|Вашингтон
|30
|14
|16
|32
|7
|Филадельфия
|29
|9
|20
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|8
|Коламбус
|27
|10
|17
|22
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|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|22
|5
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|2
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|18
|11
|42
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|17
|10
|35
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|28
|14
|14
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|29
|13
|16
|30
|7
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|28
|12
|16
|26
|8
|Баффало
|28
|12
|16
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|27
|18
|9
|37
|2
|Даллас
|29
|16
|13
|37
|3
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|30
|5
|Нэшвилл
|26
|12
|14
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|26
|9
|17
|22
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|41
|2
|Сиэтл
|27
|16
|11
|35
|3
|Лос-Анджелес
|31
|15
|16
|35
|4
|Эдмонтон
|29
|16
|13
|32
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|23
|8
|Анахайм
|29
|7
|22
|17
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
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18.12
19.12
|14.12
|03:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|14.12
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|14.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|- : -
|14.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|- : -
|14.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|- : -
|14.12
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|- : -
|14.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|- : -
|14.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|- : -
|14.12
|04:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|- : -
|14.12
|05:00
|
Чикаго – Вашингтон
|- : -
|14.12
|05:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -
|14.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Аризона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|29
|46
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|42
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|28
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|19
|1.77
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12
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