«Виннипег» забрал форварда Брукса с драфта отказов. Игрок в четвертый раз в сезоне поменял команду

Форварда Адама Брукса в четвертый раз за сезон НХЛ забрали с драфта отказов. «Виннипег» взял 25-летнего нападающего с драфта отказов «Торонто», сообщает Sportsnet.

Ранее он успел сыграть за «Монреаль» и «Вегас» в этом регулярном чемпионате.

В октябре «Канадиенс» забрали его с драфта отказов «Лифс», затем он таким же образом оказался в «Голден Найтс», недавно опять в «Торонто» и вот теперь в «Джетс».