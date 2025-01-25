«Виннипег» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Форвард «Джетс» Коул Перфетти оформил хет-трик, а также по голу забили Давид Густафссон и Николай Элерс. У гостей отличились Ник Шмальц и Барретт Хэйтон.

«Виннипег» набрал 69 очков и лидирует в Западной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке — 49 очков.

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