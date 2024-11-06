«Виннипег» — «Юта»: видеообзор матча

«Виннипег» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

После 13 матчей «Виннипег» с 24 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а «Юта» с 13 очками занимает 10-е место на «Западе».