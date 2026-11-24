«Виннипег» победил «Юту», Виларди оформил хет-трик

«Виннипег» победил «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Габриэль Виларди (хет-трик) и Морган Бэррон. У гостей забили Эндрю Пик и Лоусон Крауз.

«Виннипег» (28 очков после 25 игр) идет на 8-м месте в Западной конференции. «Юта» (28 очков после 25 встреч) располагается строчкой ниже

В следующем матче «Виннипег» 26 ноября сыграет в гостях с «Бостоном», а «Юта» в тот же день встретится на выезде с «Миннесотой».