«Виннипег» победил «Юту», Наместников сделал голевую передачу
«Виннипег» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников сделал одну голевую передачу. Теперь у него 23 (9+14) очка в этом сезоне.
«Виннипег» с 69 очками в 50 матчах лидирует в Западной конференции. «Юта» занимает 11-е место — 49 очков в 48 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Юта» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Перфетти — 8 (бол., Элерс, Виларди), 17:52 — 1:0. Шмальц — 10 (бол., Кессельринг, Келлер), 21:13 — 1:1. Густафссон — 1 (Демело), 28:48 — 2:1. Хэйтон — 12 (Марино, Келлер), 41:19 — 2:2. Перфетти — 9 (Наместников, Демело), 45:51 — 3:2. Элерс — 15, 52:16 — 4:2. Перфетти — 10 (п.в., Элерс, Пионк), 58:15 — 5:2.
Вратари: Хеллибак — Ингрэм (57:06 — 58:15).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 29 (10+11+8) — 19 (5+9+5).
Наши: Наместников (17.18/0/+3) — -.
25 января. Виннипег. Canada Life Centre.
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|19
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|3
|Нью-Джерси
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|27
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|60
|4
|Коламбус
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|23
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|Рейнджерс
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|24
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|20
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|20
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|24
|26
|54
|5
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|24
|52
|6
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|24
|24
|52
|7
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|22
|26
|49
|8
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|48
|18
|30
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|48
|30
|18
|61
|3
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|47
|18
|29
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
|28
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|34
|25.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 1
|25.01
|03:30
|
Даллас – Вегас
|4 : 3
|25.01
|04:00
|
Виннипег – Юта
|5 : 2
|25.01
|04:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|3 : 4 ОТ
|25.01
|21:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -