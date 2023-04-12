«Виннипег» вышел в плей-офф НХЛ

«Виннипег» гарантировал себе участие в Кубке Стэнли.

Это случилось после того, как команда обыграла «Миннесоту» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После 81 игры «Джетс» с 95 очками забрали себе последнюю wild card от «Запада».

Последний раз «Виннипег» принимал участие в Кубке Стэнли в сезоне-2020/21. Команда во втором райнде проиграла «Монреалю» (0-4).