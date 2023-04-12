«Виннипег» вышел в плей-офф НХЛ
«Виннипег» гарантировал себе участие в Кубке Стэнли.
Это случилось после того, как команда обыграла «Миннесоту» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
После 81 игры «Джетс» с 95 очками забрали себе последнюю wild card от «Запада».
Последний раз «Виннипег» принимал участие в Кубке Стэнли в сезоне-2020/21. Команда во втором райнде проиграла «Монреалю» (0-4).
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15.04
|12.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|12.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|6 : 2
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4
|12.04
|02:00
|
Бостон – Вашингтон
|5 : 2
|12.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 1
|12.04
|02:30
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|12.04
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
|12.04
|05:00
|
Анахайм – Ванкувер
|- : -
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