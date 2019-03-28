"Виннипег" выдвинул Куликова на "Билл Мастертон Трофи"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов номинирован на "Билл Мастертон Трофи", сообщает пресс-служба НХЛ. Награда ежегодно вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Хоккеистов выдвигает каждый из клубов НХЛ. Список будет сужен до трех кандидатов, а победителя назовут летом на церемонии награждения в Лас-Вегасе.

Куликов выступает в НХЛ с 2009 года. Ранее он играл за "Флориду" и "Баффало". В этом сезоне отыграл за "Джетс" 51 матч, в которых сделал 6 результативных передач.