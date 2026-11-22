«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на выезде победил «Виннипег» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий гостей Иван Барбашев сравнял счет на 57-й минуте и перевел игру в овертайм. В серии буллитов победу «Вегасу» принес точный бросок Вильяма Карлссона. В основное время у «Вегаса» также отличились Бретт Хауден, Митчелл Марнер и Томаш Гертл. У «Виннипега» шайбы забросили Адам Лаури, Вигго Бьорк, Марк Шайфли и Кайл Коннор.

«Вегас» прервал серию из четырех поражений подряд и с 33 очками после 25 матчей занимает третье место в Западной конференции. «Виннипег» (26 очков после 24 игр) идет девятым.