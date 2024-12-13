«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

«Вегас» с 41 очком в 29 матчах занимает 3-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на первой строчке — 43 очка в 31 игре.