«Виннипег» выиграл у «Вегаса»

«Виннипег» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра проходила на арене «Канада Лайф Центр» в Виннипеге.

У «Джетс» забили Кайл Коннор, Алекс Иафалло, Коул Перфетти и Марк Шайфли. Единственный гол «Голден Найтс» на счету Колтона Сиссонса.

«Виннипег» набрал 72 очка в 71 матче и занимает 11-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 7-й строчке — 78 очков в 72 играх.