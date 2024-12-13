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Сегодня, 06:39

Гол Барбашева в овертайме принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

Победную шайбу забросил российский форвард Иван Барбашев. Теперь у него 29 (14+15) очков в 29 матчах этого сезона.

Российский нападающий «Джетс» Никита Чибриков забросил одну шайбу. Для него это вторая шайба в этой регулярке.

«Вегас» с 41 очком в 29 матчах занимает 3-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на первой строчке — 43 очка в 31 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Чибриков — 2 (Наместников, Перфетти), 9:27 — 1:0. Колесар — 7, 44:34 — 1:1. Моррисси — 3 (Демело, Иафалло), 50:55 — 2:1. Олофссон — 4 (бол., Стоун, Теодор), 58:11 — 2:2. Барбашев — 14 (Теодор), 63:47 — 2:3.

Вратари: Хеллибак — Хилл.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 20 (4+6+9+1) — 36 (12+10+13+1).

Наши: Наместников (16.40/1/+1), Чибриков (11.25/2/+1) — Барбашев (19.52/1/+1), Дорофеев (14.34/4/-1).

13 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13320 зрителей.

Иван Барбашев
Никита Чибриков
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 28 20 8 42
2 Нью-Джерси 32 19 13 41
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 30 14 16 32
5 Рейнджерс 28 15 13 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 31 13 18 30
8 Коламбус 29 12 17 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 29 18 11 38
2 Флорида 29 18 11 38
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 28 13 15 28
6 Детройт 29 11 18 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 29 11 18 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 21 10 43
2 Миннесота 29 19 10 42
3 Даллас 28 17 11 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Сент-Луис 30 14 16 30
6 Юта 28 12 16 29
7 Нэшвилл 30 8 22 22
8 Чикаго 29 9 20 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 41
2 Лос-Анджелес 29 17 12 37
3 Эдмонтон 29 17 12 36
4 Ванкувер 27 14 13 33
5 Калгари 29 14 15 33
6 Сиэтл 30 14 16 30
7 Сан-Хосе 32 11 21 27
8 Анахайм 28 10 18 24
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13.12 03:00
Торонто – Анахайм
 3 : 2
13.12 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 3 : 1
13.12 03:00
Филадельфия – Детройт
 4 : 1
13.12 03:00
Коламбус – Вашингтон
 1 : 2 ОТ
13.12 03:00
Монреаль – Питтсбург
 2 : 9
13.12 03:30
Айлендерс – Чикаго
 5 : 4
13.12 04:00
Виннипег – Вегас
 2 : 3 ОТ
13.12 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 3 : 4
13.12 04:00
Даллас – Нэшвилл
 1 : 4
13.12 04:30
Миннесота – Эдмонтон
 1 : 7
13.12 05:00
Калгари – Тампа-Бэй
 - : -
13.12 05:00
Колорадо – Юта
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