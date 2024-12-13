Гол Барбашева в овертайме принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»
«Виннипег» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.
Победную шайбу забросил российский форвард Иван Барбашев. Теперь у него 29 (14+15) очков в 29 матчах этого сезона.
Российский нападающий «Джетс» Никита Чибриков забросил одну шайбу. Для него это вторая шайба в этой регулярке.
«Вегас» с 41 очком в 29 матчах занимает 3-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на первой строчке — 43 очка в 31 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Чибриков — 2 (Наместников, Перфетти), 9:27 — 1:0. Колесар — 7, 44:34 — 1:1. Моррисси — 3 (Демело, Иафалло), 50:55 — 2:1. Олофссон — 4 (бол., Стоун, Теодор), 58:11 — 2:2. Барбашев — 14 (Теодор), 63:47 — 2:3.
Вратари: Хеллибак — Хилл.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 20 (4+6+9+1) — 36 (12+10+13+1).
Наши: Наместников (16.40/1/+1), Чибриков (11.25/2/+1) — Барбашев (19.52/1/+1), Дорофеев (14.34/4/-1).
13 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13320 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|2
|Нью-Джерси
|32
|19
|13
|41
|3
|Каролина
|28
|18
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|37
|4
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|30
|14
|16
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|Рейнджерс
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|15
|13
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|6
|Айлендерс
|31
|12
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|31
|7
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|31
|13
|18
|30
|8
|Коламбус
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|12
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|28
|Атлантический дивизион
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|П
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|18
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|18
|11
|38
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|30
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|15
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|14
|12
|30
|5
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|13
|15
|28
|6
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|11
|18
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|18
|26
|8
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|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|2
|Миннесота
|29
|19
|10
|42
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|29
|17
|12
|37
|3
|Эдмонтон
|29
|17
|12
|36
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
|13.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|3 : 2
|13.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|3 : 1
|13.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|4 : 1
|13.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|1 : 2 ОТ
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|2 : 9
|13.12
|03:30
|
Айлендерс – Чикаго
|5 : 4
|13.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|2 : 3 ОТ
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 4
|13.12
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|1 : 4
|13.12
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
|1 : 7
|13.12
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|05:00
|
Колорадо – Юта
|1 : 4
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -