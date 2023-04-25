«Вегас» обыграл «Виннипег» и в шаге от выхода во второй раунд, у Барбашева победный гол
«Вегас» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:2.
В составе «Голден Найтс» дубль оформил Бретт Хауден, еще по голу забили Уильям Карлссон и Иван Барбашев. «Джетс» ответили точными ударами Блейка Уилера и Пьера-Люка Дюбуа.
Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 05.00 мск.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч
«Виннипег» — «Вегас» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Уилер — 2 (бол., Пионк, Нидеррайтер), 5:53 — 1:0. Хауден — 1 (Стивенсон), 9:53 — 1:1. Карлссон — 3 (Маршессо, Теодор), 33:32 — 1:2. Барбашев — 1 (Теодор, Стивенсон), 34:19 — 1:3. Дюбуа — 2 (бол., Уилер, Пионк), 42:57 — 2:3. Хауден — 2 (п.в., Стоун), 59:43 — 2:4.
Вратари: Хеллибак (58:43 — 59:43) — Броссуа.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (8+8+10) — 30 (10+11+9).
Наши: Наместников (14.58/0/0) — Барбашев (12.15/1/+1).
Счет в серии: 1-3
25 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 15324 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 1
|
Вегас - Виннипег
|3 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|2 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|25.04
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 3
|25.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|4 : 5 ОТ
|25.04
|04:30
|
Виннипег – Вегас
|2 : 4
|25.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|4
|10
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|9
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|4
|8
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|4
|5
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Тэйлор Холл
Бостон
|4
|4
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|2
|0.91
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|1
|1.18
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|4
|1.44