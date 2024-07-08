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«Виннипег» ведет переговоры с «Динамо» по поводу подписания Рашевского

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дмитрий Рашевский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Виннипег» интересуется нападающим московского «Динамо» Дмитрием Рашевским, сообщает журналист Майк Макинтайр.

Источник утверждает, что генеральный директор клуба НХЛ Кевин Чевелдэйофф заявил, надеется подписать 23-летнего хоккеиста. Стороны ведут постоянные переговоры.

Рашевский в интервью «СЭ» говорил, что с детства мечтает об НХЛ.

Нападающий играет за московское «Динамо» с 2020 года. В сезоне-2023/24 хоккеист провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 43 (24+19) очка, в плей-офф на его счету 10 игр и 7 (5+2) очков.

ХК Виннипег Джетс
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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