«Виннипег» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде проиграл «Виннипегу» — 2:3 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол. У него теперь 60 (36+24) очков в 55 играх этого сезона.