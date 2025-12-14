«Виннипег» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев голы забили Логан Стэнли, Морган Бэррон, Алекс Иафалло и Габриэль Виларди (дубль). У гостей шайбу забросил Джейкоб Чикран, которому ассистировал нападающий Александр Овечкин. В сезоне-2025/26 40-летний россиянин в 32 матчах набрал 31 (14+17) очко.

«Виннипег» прервал серию из трех поражений подряд и с 31 очком занимает 11-е место в Западной конференции. «Вашингтон» с 40 очками расположился на третьем месте в Восточной конференции.