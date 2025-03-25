«Виннипег» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 25 на 26 марта. Игра состоится в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало — в 3.00 по московскому времени.

«Виннипег» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

За ключевыми событиями противостояния «Виннипег» — «Вашингтон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Джетс» набрали 100 очков в 71 игре и занимают первое место в Западной конференции. «Кэпиталз» располагаются на первой строчке на Востоке (у команды — 102 очка в 70 встречах).

