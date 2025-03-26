«Вашингтон» в овертайме проиграл «Виннипегу», Овечкин забил один гол

«Вашингтон» на выезде проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол. У него теперь 60 (36+24) очков в 55 играх этого сезона.

39-летний россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 5 шайб. У Овечкина — 889 заброшенных шайб за карьеру.

«Виннипег» набрал 102 очка в 72 матчах и лидирует в Западной конференции. «Вашингтон» идет первым в Восточной конференции — 103 очка в 71 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Моррисси — 12 (Шайфли, Демело), 6:50 — 1:0. Манджапане — 14 (Чикран), 19:20 — 1:1. Эпплтон — 9 (Нидеррайтер, Перфетти), 39:48 — 2:1. Овечкин — 36 (Протас), 56:00 — 2:2. Элерс — 24 (Самберг, Лаури), 61:28 — 3:2.

Вратари: Хеллибак — Томпсон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (8+7+9+1) — 29 (6+12+11+0).

Наши: Наместников (15.00/0/0) — Овечкин (17.43/4/-1).

26 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 15 225 зрителей.