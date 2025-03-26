Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

26 марта, 05:34

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Виннипегу», Овечкин забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на выезде проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол. У него теперь 60 (36+24) очков в 55 играх этого сезона.

39-летний россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 5 шайб. У Овечкина — 889 заброшенных шайб за карьеру.

«Виннипег» набрал 102 очка в 72 матчах и лидирует в Западной конференции. «Вашингтон» идет первым в Восточной конференции — 103 очка в 71 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Моррисси — 12 (Шайфли, Демело), 6:50 — 1:0. Манджапане — 14 (Чикран), 19:20 — 1:1. Эпплтон — 9 (Нидеррайтер, Перфетти), 39:48 — 2:1. Овечкин — 36 (Протас), 56:00 — 2:2. Элерс — 24 (Самберг, Лаури), 61:28 — 3:2.

Вратари: Хеллибак — Томпсон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (8+7+9+1) — 29 (6+12+11+0).

Наши: Наместников (15.00/0/0) — Овечкин (17.43/4/-1).

26 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 15 225 зрителей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
Читайте также
Стала известна новая схема мошенников с аккаунтом на маркетплейсах
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Шесть человек пропали в лесу на Камчатке
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zoolord

    Наверное был травмирован, или коксу понюхал, или пивка накануне хряпнул!!! И ведь верно, зайчишко, наверняка что-нибудь придумает!!!

    26.03.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    иди за макаку свою горную канадскую болей, куколд

    26.03.2025

  • Neil

    Ну это не из столицы прям, с округов и местные персофаны.

    26.03.2025

  • spartsmen

    не выполнили задачу лично в руки отдать виннипегу президентский кубок, схалтурили. теперь начнётся игра в кошки-мышки по избавлению от него :)

    26.03.2025

  • Victor S

    позовите когда заяц напишет, интересна причина в данном случае. скорее всего приказ руководства НХЛ, я так думаю.

    26.03.2025

  • Apei

    жо хоу одна шайба

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Кстати, Ови набирает очки 5 матчей подряд (3+4=7)

    26.03.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Видимо показалось. Вроде Хеликобактер не наш вратарь, но там ниже уже писали , что ему звонил сам Бетмэн....

    26.03.2025

  • Marty Friedman

    ого, сколько болел столичных в Канаду приехало, игра суперская (в записи тока что поглядел), два лидера, чё там...

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Типичнейший, штоты!

    26.03.2025

  • VeryOldLazy

    В смысле?! Какие сомнения?

    26.03.2025

  • VeryOldLazy

    стырено у мики...

    26.03.2025

  • VeryOldLazy

    Да мало ли кто ошивался еа мичиганщине...

    26.03.2025

  • VeryOldLazy

    Во, иезуит то))

    26.03.2025

  • rake

    забил красава!

    26.03.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Уснул в начале третьего периода . Гол проспал . Бывает

    26.03.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Может даже и не договорняк....Хотя?:hugging::woman_bouncing_ball::ice_skate:?:ping_pong::hockey:

    26.03.2025

  • Скиталец

    Чет я не учел этот момент:joy:

    26.03.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Овечкин своим очком , спас команде очко .

    26.03.2025

  • Инсбрук 1964

    Лень оставлять комментарии на разных ветках, потому предводителю зайцев отвечу здесь. Овечкин и Лига в сговоре не только с вроде бы лучшим Хеллебаком. Рыть надо глубже, смотреть глобальнее. Овечкиным заброшена 171 шайба тем вратарям, кому вручали Везину, а если добавить еще и Куика, получавшего Конна Смайта, то все 180, т. е. пятая часть. А остальные – русским вратарям, в большинстве и в пустые ворота. Что поделать, слов из песни не выкинешь.

    26.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Так всё на поверхности и шито белыми нитками. И ведь даже не стесняются, ироды, творят что хотят!

    26.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Комменты не читал, но уверен, что многие любители хоккея способны удивить то, что скрыто. Нас не проведёшь!

    26.03.2025

  • polov

    Семь негритят Рубили зайца вместе Была заруба хоть куда И шесть всего их вместе

    26.03.2025

  • Алексей Х

    :rofl:

    26.03.2025

  • True Timati

    Темно-русые вроде. Некрашенные

    26.03.2025

  • Алексей Х

    баян))

    26.03.2025

  • True Timati

    Это заяц с рекордсменом кричали с соседней ветки

    26.03.2025

  • True Timati

    Было уже. Давай свою версию. Я знаю, она у тебя есть

    26.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну с Хэллибэком всё понятно. Перед игрой ему звонил лично Бэтмен и обещал Везину, если пропустит от Овечкина. Естественно, Хэлли согласился, ибо знает, что Гэри слова на ветер не бросает. Летом увидите и убедитесь, что всё так и было.

    26.03.2025

  • True Timati

    Адепты-хейтеры уже покадрово разбирают этот гол, доказывая с пеной у рта, что специально пустил. Их лица в тот момент, как со знаменитого мема про двух баб и кошку

    26.03.2025

  • Apei

    150-е сравнение счёта, юбилей

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Конечно! Но я уж не стал об этом писать. Думал, прокатит...

    26.03.2025

  • Улыбнись и люди потянутся

    Ови с классным годом!! И кто ему минус подрисовал? В ОТ его на площадке не было при пропущенной. Кругом враги))

    26.03.2025

  • True Timati

    Примечательно: забил своей любимой команде. Не забивал всяким Детройтам, Коламбусам Оттавам, зато если надо забить самому Хелли - выносите. Робин Гуд - отбирает у богатых, не отбирает у бедных

    26.03.2025

  • Apei

    ура

    26.03.2025

  • True Timati

    Специально же ногу поднял Хелли! Не? ))))

    26.03.2025

  • Neil

    Не боишься пропустить? так-то он и раньше как шмякнет, и усё)

    26.03.2025

  • Neil

    Реанимация. Жаль будет парнишку(

    26.03.2025

  • Neil

    Хоть мама бы прилетела.

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    -1751-е очко в РС-1610 и КС-141, 961 ш+790 п, (12-й, 11-й Бурк-1759, 8-й Кросби-1876, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1522(24-й) -57-я(30) шайба и 102-е (63) очко в 75(42) играх с Виннипегом(Атлантой) в РС, 404-й (240) бросок в створ - Коннор Хеллибак стал 40-м вратарем лиги, пропустившим от Ови 7 и более шайб,( в его воротах побывали: 599, 600, 757, 847, 848, 877 и 889-я шайбы Ови) в 14 играх при 61 броске в створ -9-й праймери Алексея Протаса на Ови, с его передач были заброшены: 747,857, 858, 862, 866, 869, 876, 888 и 889-я шайба Ови(18-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    -6832-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4266(21-й),Кэйн-4202(24-й), -7473-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4808(19-й) -3729-й хит в РС(3-й, 2-й Мэтт Мартин-3922,1-й Кэл Клаттербак-4029), преследователь: Люк Шенн-3624(5-й) -4370-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Кэл Клаттербак -4394, 1 -й Мартин -4402,) преследователь: Люк Шенн - 3791(5-й) -1610-е очко в РС, 889+721 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1675, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1342(31-й) -1610-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1675 , 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1342 (12-й)

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    -160-я в марте в 271-й игре РС (1-й, 2-й Гретцки-144 в 260 играх, 3-й Г.Хоу-141 в 289 играх, 4-й Лемье-138, 5-й Ягр-137) действующие: Кросби -111(18-й), Стэмкос-108(19), 160 шайб - рекорд НХЛ за карьеру в календарном месяце(2-й Гретцки-157(декабрь), 3-й Г. Хоу-154(январь) -158-я шайба во вторник в 241 игре(1-й, 2-й Тротье -145 в 296 играх, 3-й Босси-135,) преследователь – Стэмкос-110 в 231 игре(5-й), Кросби-105(9-й),

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Семь богатырей отныне в списке есть Хелика пробили - их осталось шесть

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    -414-я в РС после 30 лет (2-й, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338,1-й Хоу-415), действующие: Кросби-235, Малкин-218. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. -183-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-100, Малкин-89, Перри-67 -109-я после 37 лет(6-й, 5-й Ягр-120, 4-й Рекки-121, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), Ови стал 7-м игроком в истории НХЛ забросивший 100 шайб после 37 лет, действующие: Малкин-42, Перри-39, Кросби-25 -36-я в возрасте 39 лет(2-й, 1-й Г.Хоу-39,) действующие: Перри-15. Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50 и 37-летних- 42)Только 3 игрока смогли забросить 100 шайб после 39 лет: Хоу-152, Ягр-107 и Селянне-105

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    -150-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132), действующие: Кросби-101 -453-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, действующие: Кросби-285(17-й) -332-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 4-й Ягр-265, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -202(21-й) -961-я в РС и КС 889+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016)действующие: Кросби -688(17-й), Стэмкос-628(26-й),Малкин-580(39-й)

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    Дух Хлебонасущенского представляет - 889-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-5 шайб), действующие: Кросби-617(18-й), Стэмкос-578(22-й), Малкин-513(42-й), - 889-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -617(6-й), Малкин-513(21-й), -1481 игра в регулярке(28-й, 27-й Бриндамор-1484, 26-й Бёрнс-1485, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779) -675-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-499(17-й) -563-я в равных составах(3-й, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-433(12-й)

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    А где +RECORDS-MEN-TRETIY?Хотел ему плюс поставить за его верность и преданность Вашингтону,все-таки все матчи он смотрел до этого момента...а он пропал.

    26.03.2025

  • Neil

    да пёс с ним (с)

    26.03.2025

  • Скиталец

    Эх… жаль Михаил, отец Саши не увидит сие событие в карьере сына.

    26.03.2025

  • невропатолог176

    Ничо. щас проснется заяц и все,нам расскажет, чо,как почему. У Хелибайка наверно русские корни)

    26.03.2025

  • Neil

    Мне не надо) На бирже ставки и фишки расставил)

    26.03.2025

  • Скиталец

    С этого дня буду просыпаться токма к третьему отрезку. Ну а че два раза ведь так зашло))) Как грится Бог троицу любит! А там и четвертый, пятый, шестой, седьмой ииии ВОСЬМОЙ! В статке у 8-ки 995!!!!:metal::sunglasses:

    26.03.2025

  • сергей пантелеев

    Это ни о чём не говорит. Далёкие предки в виде питекантропов вполне могли переплыть через Беренгов пролив. Прямиком с России.

    26.03.2025

  • Деметрио

    Битва двух лучших команд этой регулярки! Тем ценнее гол Александра! Уэйн уже изучает расписание игр ВК, чтобы первым лично поздравить рекордсмена!

    26.03.2025

  • невропатолог176

    При такой игре, сравнять счет дорогого. Стоит. Но Скоро проснется заяц и все нам растолкует)

    26.03.2025

  • Neil

    Я слышал скандирование Ови, Ови...

    26.03.2025

  • Алексей Х

    До матча. - Коннор, ты ведь уверен, что получишь Везину? - Конечно, мистер Гэри Брюс, у меня в этом сезоне нет конкурентов, пожалуй. - А вот я бы не был так уверен на твоем месте... - Но что мне еще нужно сделать?? - Слушай внимательно... - Все предельно ясно, будет сделано.

    26.03.2025

  • Neil

    Так , а всё равно не правильно исправил))

    26.03.2025

  • Деметрио

    Не разговаривайте с бабушкой! ( уральские пельмени). Я думаю, все догадались, кого я имею ввиду!))

    26.03.2025

  • Neil

    Так не хотелось с поражением спать ложиться. Но тут Алекс просто меня сломал и вывернул)) Нормально вобщем вышло.

    26.03.2025

  • сергей пантелеев

    Ну вроде его предки припёрлись в Америку ещё до Колумба из Руси.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    какие-то одноклеточные. предки также архей и эукариот.

    26.03.2025

  • Neil

    HD покупай))

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Замечательный был момент после гола Ови - стадио притих...Отдавая дань величию_)

    26.03.2025

  • Neil

    Но опасных они болшьше создали, скоростью подавили. Столичные на характере берут, разыгрывали неплохо, воротчики скала.

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    Заяц посмотрит,но раз мать писательница,вполне возможно,имеются в роду выходцы из Одессы)))

    26.03.2025

  • невропатолог176

    Так показалось с голубого телеэкрана)

    26.03.2025

  • Скиталец

    Нифигасе, какой такой спать?! Работать нннада!)

    26.03.2025

  • сергей пантелеев

    С большенством бяда. Но ещё есть десяток матчей, может, Карберри чё придумает.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Следующее колено надо смотреть!!

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    Эрин, мать Коннора Хеллебайка, — автор детских книг. Она написала такие книги, как «Принцесса Пенни», «Заколдованный домик мамы», «Жабья лощина: Тыквенный вальс», «Волшебник и маг» и «Сова и маг».

    26.03.2025

  • В полосатой рубашке

    Встреча двух равных команд. Но броски в паутину у Виннипега зашкаливали. Не согласен что это исполнительское мастерство. Это Удача.. Жаль,что после броска Ови, первое звено и провалилось в овере

    26.03.2025

  • Скиталец

    Сашка, в ОТ мог забивать, но чутка не повезло. Подтащил Конор, хоть и корявенько. Дабл сорвался.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Бригада скорой помощи выехала к Грозе пустых ворот. Нужно откачивать:rofl:

    26.03.2025

  • Neil

    Вот как уснуть тепереча...

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    Коннор Хеллебайк родился у Чака и Эрин Хеллебайк 19 мая 1993 года в Коммерс-Тауншип, штат Мичиган...Не прикопаешься.

    26.03.2025

  • Neil

    Как говорил герой из "Ширли Мырли"- Где ваши корни!? ))

    26.03.2025

  • Скиталец

    Опачки и правда, вот ты жучара:hand_splayed:?

    26.03.2025

  • сергей пантелеев

    С виду Хеллебак вроде неплохой воротчик. Но если глубже копнуть, то наверняка окажетя или с русскими корнями, или из АХЛ (КХЛ), или неопытный, или старый, можно сказать, дряхлый. Такому любой забьёт. Ну ладно, Заец скоро растолкует.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Какие у Хеликобактера корни?)

    26.03.2025

  • Neil

    Не фига они не сдулись, до конца бегали как черти. Но гол просто перевернул всё! И тут понеслась...

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    ты первый)))

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Первое было нулевым, потом были моменты, не зашло. Но уже 9й матч подряд нет голов, да...

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    1 (38)Кевин Уикз,Крис Осгуд,Майкл Гарнетт,Ханну Тойвонен,Адам Манро,Кёртис Сэнфорд,Себастьян Карон,Джейми Макленнан, Доминик Гашек,Фредрик Норрена,Олаф Кёльциг,Майкл Лейтон,Патрик Лалим,Юнас Густавссон,Натан Лоусон,Андерс Линдбек, Джастин Питерс,Бен Скривенс,Джейсон Лабарбера,Джош Хардинг,Марек Мазанец,Йонас Хиллер,,Харри Сятери, Лоран Броссуа,Аарон Делл,Джереми Свэйман,Эдин Хилл,Крис Дригер,Вилле Хуссо ,Карел Веймелка,Стюарт Скиннер, Феликс Сандстрем,Давид Риттих,Финикс Копли,Ярослав Аскаров,Кейден Примо,Леви Мериляйнен,Иван Федотов,Георгий Романов

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    2 (39)Микаэль Теллквист,Крис Мэйсон,Брайан Буше,Гарт Сноу,Майкл Данэм,Марк Дени,Дэни Сабурин,Стивен Валикетт,Никлас Оскар Бекстрём, Ян Дани,Джефф Делорье,Мэтт Хэкетт,Рето Берра,Эрик Фаст,Линус Улльмарк,Эндрю Хаммонд,Антти Раанта,Дарси Кемпер, Кристофер Гибсон,Джек Кэмпбелл,Пекка Ринне,Микко Коскинен,Йоонас Корписало,Маркус Хёгберг,Алекс Стэлок, ,Филип Густавссон,Спенсер Найт,Джейк Оттинджер,Тристан Джарри,Сэм Монтембо,Логан Томпсон Спенсер Мартин,Каапо Кяхкёнен,Алекс Неделькович,Дастин Вульф,Илья Самсонов,Коннор Ингрэм,Антон Форсберг,Кэлвин Пикард

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    где поставить запятую? :thinking:

    26.03.2025

  • .Алексей.

    Зверь.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Заяц, кидай портянку)) давай еще понуди:joy: Основному, еще и Хелли, из офиса и не в РР.

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    5 (15)Паскаль Леклер,Роберт Эш,Алекс Олд,Рик Дипьетро,Дуэйн Ролосон,Карри Ряме,Майк Смит,Дэн Эллис,Кёртис Макелинни, Кори Кроуфорд,Мартин Джонс,Кейси Десмит,Джейк Аллен,Шестёркин Игорь 4 (21)Мартин Бирон,Юхан Хедберг,Николай Хабибулин,Джоуи Макдональд,Антти Ниеми,Йонас Энрот,Илья Брызгалов,Дастин Токарски Эл Монтойя,Антон Худобин,Андерс Нильссон,Эдди Лекк,Робин Ленер,Джон Гибсон,Кит Кинкейд,Скотт Дарлинг, Юусе Сарос,Алекс Лайон,Тэтчер Демко,Элвис Мерзликин,Юкко-Пекка Луукконен,Петр Кочетков 3 (20)Шон Бурк,Марти Турко,Петер Будай,Эндрю Рэйкрофт,Йохан Холмквист,Тай Конклин,Жозе Теодор,Майкл МакКЕННА,Брент Джонсон,Чад Джонсон, Майкл Хатчинсон,Луи Доминге,Скотт Уэджвуд,Филипп Грубауэр,Джордан Биннингтон,Даниил Тарасов,Нико Доус,Джозеф Уолл,Даниэль Владарж,Самуэль Эрссон

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    9 (4) Роберто Луонго,Картер Хаттон,Фредерик Андерсен,Петр Мразек 8 (12)Рэй Эмери,Мартин Гербер,Тим Томас,Скотт Клемменсен,Веса Тоскала,Томаш Вокоун,Евгений Набоков,Джимми Ховард, Стив Мэйсон,Кори Шнайдер,Семён Варламов,Джонатан Куик, 7 (8)Мартин Бродёр,Антеро Нииттимяки,Жан-Себастьян Жигер,Джон Грэм,Джонатан Бернье,Кэм Тэлбот, Томас Грайсс,Коннор Хеллебайк 6 (7) Эд Бельфор,Кристобаль Юэ,Миикка Кипрусофф,Джеймс Раймер,Якоб Маркстрём,Мэтт Мюррей,Маккензи Блэквуд,Картер Харт,

    26.03.2025

  • Neil

    Даже расписывать не буду. Это было эпично. Какая концовка, до сих пор трясёт немного.

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    28(1) Марк-Андре Флёри 24(1) Хенрик Лундквист 22(2) Кари Лехтонен,Кэри Прайс 19(2) Кэм Уорд,Райан Миллер 18(1) Ондржей Павелец 16(1) Сергей Бобровский 12(2) Деван Дубник,Андрей Василевский 11(1) Брайан Эллиотт 10(5) Крэйг Андерсон,Ярослав Галак,Бен Бишоп,Туукка Раск,Александр Георгиев

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    Коннор Хеллебайк голкипер №128,первая шайба 12 марта, 2018,всего 7

    26.03.2025

  • невропатолог176

    Доброе утро, от Александра Овечкина!). Спасибо Саша. Прирожденный снайпер.Сделал моё утро) Сколько. Неважжно. Но очень. Надо. Очень очень надо Гол! Гол! Гол! Виннипег бодро начал 3й период, но потом сдулся.

    26.03.2025

  • Инсбрук 1964

    Пошли восьмерки менять на девятки.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Ови с голешником! Не в пустые, не в ПП, не русскому, не бэкапу, не из АХЛ))) Достать огнетушители!:joy: Мощнейший матч двух лидеров чемпионата! Настоящая заруба. Все решил гол в ОТ, когда Вашингтон поймали на смене. Что ж, едем дальше.

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 60 очков(36+24),55 игр продолжается...

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра

    26.03.2025

  • Скиталец

    Шесть еще до великого Рима!

    26.03.2025

  • Женек10

    Потоясающе , конечно, вашики пропустили атаку в овере. Характер, исполнители, тренер - все есть. Но когда уже начнет работать большинство?

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    13. -142 607-749(1003/999), сез. 49-31(82/74) 14. -107 658-765(1084/1044), сез. 51-16(81/45) 15. -97 706-803(1152/1125), сез. 48-38(68/81) 16. -84 730-814(1197/1173), сез. 24-11(45/48) 17. -57 780-837(1274/1253), сез. 50-23(77/80) 18. -40 822-862(1347/1335), сез. 42-25(73/82) 19. -32 853-885(1426/1417), сез. 31-23(79/82) 20. -5* 889*-894 (1480*/1487), сез. 36*-9 (55*/70) * по состоянию на 26.03.2025

    26.03.2025

  • Скиталец

    Кэпс сохранил за собой первое место, плюс игра в заначке.

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    Сравнение голов (сыгранных матчей) Овечкина с Гретцки нарастающим итогом и по сезонам в регулярке НХЛ: 1. +1 52-51(81/79) 2. -8 98-106(163/159), сез. 46-55(82/80) 3. -35 163-198(245/239), сез. 65-92(82/80) 4. -50 219-269(324/319), сез. 56-71(79/80) 5. -87 269-356(396/393), сез. 50-87(72/74) 6. -128 301-429(475/473), сез. 32-73(79/80) 7. -142 339-481(553/553), сез. 38-52(78/80) 8. -172 371-543(601/632), сез. 32-62(48/79) 9. -161 422-583(679/696), сез. 51-40(78/64) 10. -162 475-637(760/774), сез. 53-54(81/78) 11. -152 525-677(839/847), сез. 50-40(79/73) 12. -160 558-718(921/925), сез. 33-41(82/78)

    26.03.2025

  • Sergey Krug

    Результат хороший для Вашингтона и это главное.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Ови, забил день удался!))

    26.03.2025

  • baruv

    Гол Ови обеспечил прекрасную концовку! Нет сомнений, что обе команды хотят дойти до третьей встречи.

    26.03.2025

  • Женек10

    Кто острова вспомнит - тот дурак

    26.03.2025

    • Овечкин забил 889-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

    «Вегас» обыграл «Миннесоту» и продлил победную серию
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости