«Вашингтон» проиграл «Виннипегу», у Овечкина результативный пас

«Виннипег» победил «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Стэнли, Морган Бэррон, Алекс Иафалло и Габриэль Виларди (дважды). У гостей единственный гол забил Джейкоб Чикран, которому ассистировал российский нападающий Александр Овечкин. В сезоне-2025/26 40-летний форвард в 32 матчах набрал 31 (14+17) очко.

«Виннипег» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 11-е место в Западной конференции с 31 очком после 31 игры. «Вашингтон» расположился на третьем месте в Восточной конференции — у команды 40 очков после 32 матчей и второе поражение подряд.