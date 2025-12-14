«Виннипег» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Виннипег» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 14 декабря. Игра пройдет на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге (Канада), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.
«Виннипег» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Ключевые события и результат игры «Виннипег» — «Вашингтон» отслеживайте в нашем матч-центре.
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Виннипег» провел 30 матчей и набрал 29 очков, предыдущим соперником «Джетс» был «Бостон» (3:6). У «Вашингтона» 31 матч и 40 очков, в пятницу «Кэпс» уступили «Каролине» (2:3 Б).
Российский нападающий, капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 31 матч и набрал 30 (14+16) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|3.10
|01:30
|Детройт – Рейнджерс
|- : -
|3.10
|02:00
|Каролина – Вашингтон
|- : -
|3.10
|03:00
|Виннипег – Бостон
|- : -
|3.10
|04:00
|Даллас – Сент-Луис
|- : -
|3.10
|05:00
|Вегас – Анахайм
|- : -