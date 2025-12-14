«Виннипег» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Виннипег» и «Вашингтон» сыграют в чемпионате НХЛ 14 декабря

«Виннипег» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 14 декабря. Игра пройдет на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге (Канада), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Виннипег» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Виннипег» — «Вашингтон» отслеживайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

14 декабря, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Вашингтон

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Виннипег» провел 30 матчей и набрал 29 очков, предыдущим соперником «Джетс» был «Бостон» (3:6). У «Вашингтона» 31 матч и 40 очков, в пятницу «Кэпс» уступили «Каролине» (2:3 Б).

Российский нападающий, капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 31 матч и набрал 30 (14+16) очков.