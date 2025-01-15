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Сегодня, 13:19

«Виннипег» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Виннипег» дома переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

У «Джетс» хет-трик оформил Кайл Коннор, еще по шайбе забросили Нил Пионк, Нино Нидеррайтер и Марк Шайфли.

Автором единственного гола «Кэнакс» стал Нильс Хегландер.

«Виннипег» лидирует в Западной конференции с 63 очками, «Ванкувер» идет 9-м с 48 баллами.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Виннипег Джетс
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«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
Результаты / календарь
5.01
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20.01
15.01 03:00
Питтсбург – Сиэтл
 2 : 4
15.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 3 : 0
15.01 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 1 : 2 Б
15.01 03:00
Торонто – Даллас
 1 : 4
15.01 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 6 : 2
15.01 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 2 Б
15.01 03:00
Детройт – Сан-Хосе
 3 : 6
15.01 03:30
Айлендерс – Оттава
 0 : 2
15.01 04:00
Виннипег – Ванкувер
 6 : 1
15.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 2 : 1
15.01 04:00
Нэшвилл – Вегас
 5 : 3
15.01 05:00
Юта – Монреаль
 3 : 5
15.01 05:00
Колорадо – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
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