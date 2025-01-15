«Виннипег» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» дома переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

У «Джетс» хет-трик оформил Кайл Коннор, еще по шайбе забросили Нил Пионк, Нино Нидеррайтер и Марк Шайфли.

Автором единственного гола «Кэнакс» стал Нильс Хегландер.

«Виннипег» лидирует в Западной конференции с 63 очками, «Ванкувер» идет 9-м с 48 баллами.