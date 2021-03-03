«Виннипег» разобрался с «Ванкувером», Уилер и Коннор набрали по три очка

«Виннипег» в матче регулярного сезона НХЛ 3 марта на своем льду обыграл «Ванкувер» (5:2). По три очка (1+2) у хозяев набрали американские форварды Блейк Уилер и Кайл Коннор.

После этой победы «Джетс» находятся на втором месте в Северном дивизионе с 29 очками, «Кэнакс» — шестые (20 очков).

Во вторник, 2 марта соперники также встречались на площадке «Виннипега», и гости одержали «сухую» победу (4:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Ванкувер» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Эпплтон — 6 (Лаури, Коннор), 5:19 — 1:0. Петтерссон — 10 (Бесер), 8:34 — 1:1. Перро — 4, 19:57 — 2:1. Коннор — 11 (бол., Уилер, Шайфли), 25:04 — 3:1. Миллер — 6 (бол., Хьюз, Бесер), 39:55 — 3:2. Штястны — 5 (Уилер, Шайфли), 49:13 — 4:2. Уилер — 7 (п.в., Шайфли, Коннор), 57:50 — 5:2.

Вратари: Броссуа — Холтби (56:53 — 57:50).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (12+15+12) — 33 (14+9+10).

3 марта. Виннипег. Bell MTS Place.