Хет-трик Шайфли принес «Виннипегу» победу над «Ванкувером», у Кузьменко гол и передача
«Виннипег» дома обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
В составе «Джетс» хет-трик на счету Марка Шайфли, еще один гол забил Пьерр-Люк Дюбуа. У «Кэнакс» шайбами отметились Андрей Кузьменко и Конор Гарланд, который отличился после передачи россиянина.
«Виннипег» с 45 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Ванкувер» — на 11-й строчке с 35 очками.
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«Виннипег» — «Ванкувер» — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Голы: Кузьменко — 14 (Петтерссон), 0:41 — 0:1. Шайфли — 21 (бол., Моррисси, Коннор), 33:52 — 1:1. Дюбуа — 17 (буллит), 35:42 — 2:1. Шайфли — 22 (бол., Коннор, Моррисси), 39:57 — 3:1. Гарлэнд — 6 (Хьюз, Кузьменко), 53:11 — 3:2. Шайфли — 23 (п.в., Лаури), 59:32 — 4:2.
Вратари: Хеллибак — Делиа (59:14 — 59:32).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 39 (6+20+13) — 22 (9+7+6).
Наши: — - Кузьменко (16.14/1/+2), Михеев (18.24/2/-1).
30 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 15325 зрителей.
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Вашингтон – Оттава
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Виннипег – Ванкувер
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Миннесота – Даллас
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|3 : 1
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|30.12
|05:00
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|26
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