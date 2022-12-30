Хет-трик Шайфли принес «Виннипегу» победу над «Ванкувером», у Кузьменко гол и передача

«Виннипег» дома обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Джетс» хет-трик на счету Марка Шайфли, еще один гол забил Пьерр-Люк Дюбуа. У «Кэнакс» шайбами отметились Андрей Кузьменко и Конор Гарланд, который отличился после передачи россиянина.

«Виннипег» с 45 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Ванкувер» — на 11-й строчке с 35 очками.

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«Виннипег» — «Ванкувер» — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Голы: Кузьменко — 14 (Петтерссон), 0:41 — 0:1. Шайфли — 21 (бол., Моррисси, Коннор), 33:52 — 1:1. Дюбуа — 17 (буллит), 35:42 — 2:1. Шайфли — 22 (бол., Коннор, Моррисси), 39:57 — 3:1. Гарлэнд — 6 (Хьюз, Кузьменко), 53:11 — 3:2. Шайфли — 23 (п.в., Лаури), 59:32 — 4:2.

Вратари: Хеллибак — Делиа (59:14 — 59:32).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (6+20+13) — 22 (9+7+6).

Наши: — - Кузьменко (16.14/1/+2), Михеев (18.24/2/-1).

30 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 15325 зрителей.