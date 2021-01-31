«Ванкувер» в гостях обыграл «Виннипег»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Виннипег» со счетом 4:1. Дубль оформил Брок Босер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Ванкувер» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Бозер — 7 (Эдлер, Петтерссон), 0:29 — 0:1. Эпплтон — 1 (Лаури), 2:03 — 1:1. Хегландер — 3 (Хорват, Пирсон), 8:17 — 1:2. Макьюэн — 1 (Бенн, Миллер), 26:58 — 1:3. Бозер — 8 (п.в., Шмидт), 57:59 — 1:4.

Вратари: Хеллебайк (57:32 — 58:03) — Демко.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (13+5+6) — 39 (8+15+16).

31 января. Виннипег. Bell MTS Place.