"Виннипег" в овертайме выиграл у "Чикаго"

"Чикаго" на своем льду проиграл "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). "Джетс" прервал трехматчевую серию поражений.

Российские игроки Артем Анисимов и Дмитрий Куликов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Виннипег" - 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Тэйвз - 34 (бол., Густафссон, Стром), 4:25 - 1:0. Лаури - 12 (Танев, Майерс), 10:49 - 1:1. Рословик - 8, 19:26 - 1:2. Рословик - 9 (Копп, Перро), 25:11 - 1:3. Стром - 18 (Каджула, Густафссон), 26:23 - 2:3. Стром - 19 (Тэйвз, Густафссон), 57:40 - 3:3. Хэйс - 19, 63:38 - 3:4.

Нереализованный буллит: Шайфли (Виннипег Джетс), 20:40.

Вратари: Кроуфорд (57:06 - 57:40) - Хеллебайк.

Штраф: 13 - 11.

Броски: 28 (12+7+7+2) - 38 (9+14+9+6).

Наши: Анисимов (18.37/0/-1) - Куликов (13.41/0/+1).

2 апреля. Чикаго. United Center.