«Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Даллас» благодаря голу Марка Шайфли — 3:2. На счету российского защитника «Джетс» Дмитрия Куликова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, бросок в створ и блокшот за 17.43 на льду.

Антон Худобин отразил 26 бросков из 29. У Дениса Гурьянова результативная передача, «+1», бросок и 2 силовых приема за 16.13. У Александра Радулова 2 силовых приема и блокшот за 17.53.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Даллас» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Лайне — 4 (бол., Пионк, Уилер), 19:33 — 1:0. Янмарк — 2 (Дикинсон), 25:22 — 1:1. Факса — 5 (Линделл, Гурьянов), 30:27 — 1:2. Копп — 3 (Пулман, Лаури), 41:52 — 2:2. Шайфли — 7 (Моррисси), 60:21 — 3:2.

Вратари: Хеллебайк — Худобин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (7+6+15+1) — 28 (5+12+11+0).

Наши: Куликов (17.43/1/-1) — Гурьянов (16.13/1/+1), Радулов (17.53/0/0).

10 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.