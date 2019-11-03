«Виннипег» в овертайме обыграл «Вегас»

«Виннипег» выиграл у «Вегаса» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Мэтью Перро. «Виннипег» набрал 16 очков и занимает десятое место на Западе. У «Вегаса» 18 очков и седьмая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Перро — 3 (Бурк), 2:19 — 0:1. Маршессо — 3 (бол., Теодор, Карлссон), 4:51 — 1:1. Пачоретти — 3 (Стоун), 7:00 — 2:1. Шмидт — 1 (Карлссон), 8:30 — 3:1. Перро — 4 (бол., Коннор, Моррисси), 50:02 — 3:2. Шайфли — 5 (Коннор), 53:17 — 3:3. Коннор — 5 (Лайне, Пионк), 63:22 — 3:4.

Вратари: Суббан — Броссуа.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 26 (10+8+6+2) — 39 (9+10+16+4).

Наши: — - Куликов (23.15/3/+1).

3 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков