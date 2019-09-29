«Виннипег» в овертайме обыграл «Миннесоту»

В контрольном предсезонном матче «Виннипег» обыграл «Миннесоту» со счетом 5:4 в овертайме.

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«Миннесота» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Койву — 1 (Бельпедио, Донато), 6:00 — 1:0. Перро — 1 (Пионк, Моррисси), 6:50 — 1:1. Дамба — 2 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 20:26 — 2:1. Лаури — 2 (мен., Моррисси), 21:50 — 2:2. Рословик — 2 (бол., Перро, Уилер), 24:18 — 2:3. Фиала — 1 (Зукер, Стаал), 38:38 — 3:3. Эпплтон — 1 (Хейнола, Пулман), 41:38 — 3:4. Цуккарелло — 2 (бол., Дамба), 58:30 — 4:4. Моррисси — 2 (Уилер), 61:09 — 4:5.

Вратари: Дубник (57:30 — 58:30) — Хеллебайк (Броссуа, 40:00).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 35 (8+11+11+5) — 28 (10+9+8+1).

29 сентября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.