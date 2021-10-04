«Виннипег» уступил «Ванкуверу» в выставочном матче НХЛ, Бердин отразил 30 бросков

«Ванкувер» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:2.

На шайбы Бо Хорвата, Николаса Петана и Таннера Пирсона «Джетс» ответили точными бросками Джеффа Малотта и Кристиана Рейшеля. Российский вратарь «Виннипега» Михаил Бердин отыграл весь матч и отразил 30 бросков из 33.

В следующем матче «Ванкувер» встретится 6 октября с «Сиэтлом», «Виннипег» на следующий день сыграет с «Калгари».