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«Виннипег» уступил «Ванкуверу» в выставочном матче НХЛ, Бердин отразил 30 бросков

04:34
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«Ванкувер» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:2.

На шайбы Бо Хорвата, Николаса Петана и Таннера Пирсона «Джетс» ответили точными бросками Джеффа Малотта и Кристиана Рейшеля. Российский вратарь «Виннипега» Михаил Бердин отыграл весь матч и отразил 30 бросков из 33.

В следующем матче «Ванкувер» встретится 6 октября с «Сиэтлом», «Виннипег» на следующий день сыграет с «Калгари».

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Сергей Разин все материалы автора

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