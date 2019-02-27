"Виннипег" уступил "Миннесоте", Куликов не набрал очков

"Виннипег" на своем льду проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). "Уайлд" одержал четвертую победу кряду.
Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Миннесота" - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Голы: Шайфли - 31 (бол., Лайне, Коннор), 8:53 - 1:0. Хант - 5 (бол., Донато, Стаал), 31:50 - 1:1. Лайне - 29 (Чиаро, Уилер), 32:04 - 2:1. Зукер - 16 (бол., Донато, Стаал), 58:33 - 2:2. Эрикссон Эк - 6 (Бродин, Паризе), 58:59 - 2:3.
Вратари: Хеллебайк (58:59) - Дубник (58:21 - 58:33).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 32 (13+10+9) - 40 (12+14+14).
Наши: Куликов (18.37/1/-1) - -.
27 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
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