«Виннипег» уступил «Бостону», несмотря на голевую передачу Куликова

«Бостон» на своем льду выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4). «Брюинз» одержали вторую победу кряду.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Виннипег» — 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

Голы: Коннор — 22 (Элерс, Шайфли), 7:35 — 0:1. Пастрняк — 33 (Нордстрем, Керали), 17:14 — 1:1. Копп — 7 (бол., Моррисси, Элерс), 26:00 — 1:2. Пастрняк — 34 (бол., Краг, Маршан), 29:41 — 2:2. Дебраск — 12, 38:49 — 3:2. Пионк — 4 (бол., Уилер, Лайне), 39:52 — 3:3. Шайфли — 22 (Коннор, Куликов), 47:50 — 3:4. Пастрняк — 35 (Крейчи, Дебраск), 51:13 — 4:4. Дебраск — 13 (Макэвой, Гржельчик), 51:46 — 5:4.

Вратари: Галак — Броссуа (58:33).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (12+12+12) — 21 (6+8+7).

Наши: — - Куликов (19.27/0/+1).

10 января. Бостон. TD Garden.