«Виннипег» — «Торонто»: видеообзор матча

«Торонто» на выезде обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

«Торонто» с 11 очками в 10 матчах занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Виннипег» идет на первой строчке «Запада» с 16 очками в 9 играх.