30 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Виннипег»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Джон Таварес, еще по голу забили Майкл Бантинг и Давид Кампф, Остон Мэттьюс оформил ассистентский хет-трик, вратарь Илья Самсонов отразил 30 бросков по воротам. У «Джетс» единственную шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа.

После этого матча «Торонто» с 8 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 4 очками — на 11-й строчке Запада.