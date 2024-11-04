«Виннипег» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Тампу» со счетом 7:4.

В составе «Джетс» по 2 (1+1) очка набрали Владислав Наместников, Марк Шайфли и Николай Элерс, еще по голу забили Логан Стэнли, Алекс Иафалло, Дилан Самберг и Кол Перфетти. У «Лайтнинг» 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, по шайбе забросили Брэндон Хагель, Брэйден Пойнт и Митчелл Чаффи.