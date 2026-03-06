«Виннипег» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» проиграла «Виннипегу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Марк Шайфли, Густав Нюквист и Кайл Коннор, у гостей забил Брэйден Пойнт.

«Тампа» проиграла четвертый матч подряд. Она занимает второе место в таблице Восточной конференции с 80 очками после 60 игр. «Виннипег» (60 очков после 61 матча) располагается на 12-м месте Западной конференции.

В следующем матче «Тампа» 8 марта сыграет в гостях с «Торонто», «Виннипег» в тот же день примет «Ванкувер».

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