«Виннипег» обыграл «Тампу», Наместников и Кучеров набрали по два очка
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Тампу» со счетом 7:4.
В составе «Джетс» по 2 (1+1) очка набрали Владислав Наместников, Марк Шайфли и Николай Элерс, еще по голу забили Логан Стэнли, Алекс Иафалло, Дилан Самберг и Кол Перфетти. У «Лайтнинг» 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, по шайбе забросили Брэндон Хагель, Брэйден Пойнт и Митчелл Чаффи.
После этого матча «Виннипег» с 22 очками занимает первое место в Западной конференции, «Тампа» с 14 очками — на шестой строчке «Востока».
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«Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (1:2, 2:1, 4:1)
Голы: Хагель — 7, 6:49 — 0:1. Пойнт — 8 (бол., Кучеров, Хедман), 8:02 — 0:2. Наместников — 3 (Моррисси), 12:23 — 1:2. Стэнли — 1 (Элерс), 25:49 — 2:2. Шайфли — 7 (Виларди), 27:36 — 3:2. Чаффи — 4 (Гюнцель, Пол), 28:39 — 3:3. Иафалло — 1 (бол., Нидеррайтер, Перфетти), 44:03 — 4:3. Кучеров — 10, 46:51 — 4:4. Самберг — 3 (Коннор, Демело), 47:38 — 5:4. Элерс — 8 (п.в., Шайфли, Наместников), 57:15 — 6:4. Перфетти — 4 (п.в., Моррисси), 59:23 — 7:4.
Вратари: Хеллибак — Йоханссон.
Штраф: 19 — 31.
Броски: 34 (11+11+12) — 30 (9+5+16).
Наши: Наместников (13.08/1/0) — Кучеров (22.33/4/+1).
3 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 12912 зрителей.
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|11
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|4
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|6
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|6
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|13
|4
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|13
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|11
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Бостон – Сиэтл
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